Стали известны имена лиц, пострадавших во время ДТП в Шемкире - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Шемкир. 10 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших во время ДТП в Шемкирском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это - Зенфира Анвер гызы Мамедова (1960 г.р.), Эльвин Кямандар оглу Дашдемиров (1978 г.р.), его супруга Гюнай Муслим гызы Гасанова (1982 г.р.), Гюнель Вагиф гызы Мухтарова (1985 г.р.) и Чинара Асиф гызы Керимова (1997 г.р.).

Четверо потерпевших доставлены в отделение травматологии Шемкирской центральной районной больницы. Гюнай Гасанова прооперирована.

Водителю грузового автомобиля на месте была оказана амбулаторная помощь, так как он получил легкие травмы.

***20:20

Шемкир. 10 мая. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Шемкирский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем марки "Mercedes". В результате автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали 6 человек, они помещены в Шемкирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.