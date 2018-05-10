Стали известны имена лиц, пострадавших во время ДТП в Шемкире - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Шемкир. 10 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших во время ДТП в Шемкирском районе.
Как сообщает западное бюро Report, это - Зенфира Анвер гызы Мамедова (1960 г.р.), Эльвин Кямандар оглу Дашдемиров (1978 г.р.), его супруга Гюнай Муслим гызы Гасанова (1982 г.р.), Гюнель Вагиф гызы Мухтарова (1985 г.р.) и Чинара Асиф гызы Керимова (1997 г.р.).
Четверо потерпевших доставлены в отделение травматологии Шемкирской центральной районной больницы. Гюнай Гасанова прооперирована.
Водителю грузового автомобиля на месте была оказана амбулаторная помощь, так как он получил легкие травмы.
***20:20
Шемкир. 10 мая. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Шемкирский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем марки "Mercedes". В результате автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП пострадали 6 человек, они помещены в Шемкирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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