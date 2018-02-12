Совершивший насилие над школьницей ученик 11 класса переведен в СИЗО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Ученик 11 класса образовательного комплекса в Баку №132-134 Р.Д., обвиненный в сексуальном насилии над ученицей 7-го класса той же школы, переведен в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщает Report, 11 февраля решением Сабаильского районного суда в отношении него была принята мера в виде 3 месяцев лишения свободы.

В период следствия Р.Д. будет содержаться в Бакинском СИЗО.

Отметим, что Р.Д. обвиняется в действиях насильственного характера в отношении ученицы 7-го класса. В отношении него в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса.