Сотрудники МЧС откачали воду из затопленного после ливня дома в Баку

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отвели сточные воды из затопленного после ливня дома в Гарадагском районе Баку.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отвели сточные воды из затопленного после ливня дома в Гарадагском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что на горячую линию "112" министерства поступила информация о затоплении частного жилого дома и двора в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку из-за сильных дождей.

"В связи с полученной информацией немедленно были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны. В результате принятых мер был обеспечен отвод воды из затопленных мест, также были осуществлены необходимые мероприятия для обеспечения безопасности", - отметили в МЧС.