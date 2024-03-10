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Сотрудники МЧС откачали воду из затопленного после ливня дома в Баку

Сотрудники МЧС откачали воду из затопленного после ливня дома в Баку Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отвели сточные воды из затопленного после ливня дома в Гарадагском районе Баку.
Происшествия
10 марта 2024 г. 22:58
Сотрудники МЧС откачали воду из затопленного после ливня дома в Баку

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отвели сточные воды из затопленного после ливня дома в Гарадагском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что на горячую линию "112" министерства поступила информация о затоплении частного жилого дома и двора в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку из-за сильных дождей.

"В связи с полученной информацией немедленно были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны. В результате принятых мер был обеспечен отвод воды из затопленных мест, также были осуществлены необходимые мероприятия для обеспечения безопасности", - отметили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda güclü yağış nəticəsində evi su basıb

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