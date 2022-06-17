Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле, ведется расследование

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подорвался на мине.

17 июня около 9 часов утра сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил различные телесные повреждения, подорвавшись на противопехотной мине.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Джебраильского района.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

10:23

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подорвался на мине.

Об этом сообщили Report в ANAMA.

Инцидент произошел 17 июня на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района. Во время выполнения сотрудником Агентства своих обязанностей взорвалась противопехотная мина.