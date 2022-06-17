Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле, ведется расследование

17 июня около 9 часов утра сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил различные телесные повреждения, подорвавшись на противопехотной мине.
Об этом Report сообщили в прокуратуре Джебраильского района.
Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подорвался на мине.
Об этом сообщили Report в ANAMA.
Инцидент произошел 17 июня на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района. Во время выполнения сотрудником Агентства своих обязанностей взорвалась противопехотная мина.