Сотрудница пенитенциарного учреждения в Нахчыване привлечена к уголовной ответственности

Сотрудница учреждения смешанного режима Пенитенциарной службы Нахчывана Джейхуна Гурбанова привлечена к уголовной ответственности.

Сотрудница учреждения смешанного режима Пенитенциарной службы Нахчывана Джейхуна Гурбанова привлечена к уголовной ответственности.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики.

Сообщается, что согласно поступившим материалам о незаконных действиях данного лица прокуратурой Автономной Республики проведено расследование. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Джейхуна Гурбанова, используя свое служебное положение, пронесла в учреждение в своей сумке различные запрещенные предметы для одной из женщин-заключенных, отбывающих наказание в указанном учреждении, и передала их этой заключенной.

По факту в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело по статье 317-1.2 (Передача или отправление запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах, лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса, ведется следствие.