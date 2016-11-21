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    Солдата, проходящего службу в исправительном учреждении, сбил автомобиль

    Состояние раненого тяжелое, по факту возбуждено уголовное дело

    Состояние раненого тяжелое

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Солдата, проходящего службу в исправительном учреждении №11 в Баку, сбил автомобиль.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

    Согласно информации, переходившего дорогу Асадзаде Аршада Мушфиг оглу (1996 г.р.) сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. А.Асадзаде с тяжелыми травмами был госпитализирован на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу №1. Его состояние оценивается как тяжелое. 

    Отметим, что А.Асадзаде в течение 11 месяцев отбывает военную службу при министерстве юстиции. При наезде он был в военной форме. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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