Солдата, проходящего службу в исправительном учреждении, сбил автомобиль

Состояние раненого тяжелое

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Солдата, проходящего службу в исправительном учреждении №11 в Баку, сбил автомобиль.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

Согласно информации, переходившего дорогу Асадзаде Аршада Мушфиг оглу (1996 г.р.) сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. А.Асадзаде с тяжелыми травмами был госпитализирован на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу №1. Его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что А.Асадзаде в течение 11 месяцев отбывает военную службу при министерстве юстиции. При наезде он был в военной форме.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.