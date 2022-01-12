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Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти Евлаха

Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти Евлаха Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти города Евлах Годжи Самедова.
Происшествия
12 января 2022 г. 13:43
Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти Евлаха

Сокращен срок наказания экс-главы исполнительной власти города Евлах Годжи Самедова.

Об этом Report сообщил адвокат Эльнур Велиев.

Сообщается, что по решению Шекинского апелляционного суда, срок наказания Г.Самедова сокращен с 7 лет и 3 месяцев до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2019 года Годжа Самедов был задержан по обвинению по статьям УК Азербайджана о злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере, растрате.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его с 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

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