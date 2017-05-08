Сокращен срок лишения свободы убийце заведующей сектором Милли Меджлиса

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе на решение суда по уголовному делу Мазахира Гасыми, обвиняемого в убийстве жены топором.

Как сообщает Report, об этом сообщил адвокат М. Гасыми Асиф Абдуллаев.

По его словам, в ходе судебного процесса под председательством судьи Ильгара Мургузова был изменен приговор суда первой инстанции. Так, срок лишения свободы М. Гасыми был сокращен с 10 на 9 лет.

Отметим, что убийство произошло 9 сентября прошлого года по адресу Сабаильский район, поселок Баилово, ул. Ханлара, д. 10, кв. 4. М. Гасыми нанес удары топором своей жене Фариде Меджидовой. Женщина скончалась на месте от полученных травм. М. Гасыми был задержан.

Убитая Ф. Меджидова работала заведующей сектором в Аппарате Милли Меджлиса. В прошлом году она вышла на пенсию в связи с возрастом. Она работала в Аппарате Милли Меджлиса на различных должностях в общей сложности 30 лет.

По словам близких, между Ф. Меджидовой и ее мужем М. Гасыми возник спор, муж убил ее в корыстных целях.

Он был обвинен по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство)

Постановлением Бакинского суда по тяжким преступлениям М. Гасыми был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Недовольный приговором осужденный подал апелляционную жалобу на решение суда.