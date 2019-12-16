Скончался должностной сотрудник ИВ Баку

Скончался должностной сотрудник ИВ Баку

16 декабря, 2019 11:26

© Report https://report.az/storage/news/949720d385824763253788026e18cf80/0254d777-a94d-4911-babb-1d7de416accc_292.jpg Скончался начальник Треста гражданских услуг населению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку Джаваншир Тагиев. Как сообщает Report, он скончался после продолжительной болезни. Аллах рехмет элесин!

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