Скончался должностной сотрудник ИВ Баку

Скончался начальник Треста гражданских услуг населению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку Джаваншир Тагиев.
Как сообщает Report, он скончался после продолжительной болезни.
Аллах рехмет элесин!
Скончался начальник Треста гражданских услуг населению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку Джаваншир Тагиев.
Как сообщает Report, он скончался после продолжительной болезни.
Аллах рехмет элесин!
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Səid QəribАвтор новости