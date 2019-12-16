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Скончался должностной сотрудник ИВ Баку

Скончался должностной сотрудник ИВ Баку
© Report

Скончался начальник Треста гражданских услуг населению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку Джаваншир Тагиев.

Как сообщает Report, он скончался после продолжительной болезни.

Аллах рехмет элесин!

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