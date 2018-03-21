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    Сильный ветер вызвал последствия в Мингячевире - ФОТО

    © "Report"

    Мингячевир. 21 марта. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Мингячевире создал проблемы для городского хозяйства.

    Как передает ширванское бюро Report, усилившийся в дневное время ветер уронил на отдельных улицах деревья с большими и малыми стволами.

    Некоторые деревья упали на дорогу и помешали движению транспорта. Большое дерево упало и создало проблемы на улице Айдына Мамедова.

    Ветер в некоторых местах оборвал электрические провода, оставив граждан без света.

    В то же время проблемы возникли и в Мингячевирском промышленном парке. Из-за короткого замыкания на подстанции учреждения появилось задымление. На место происшествия незамедлительно прибыло два пожарных расчета.

    В настоящее время соответствующие структуры продолжают работу по устранению последствий ветра и обеспечению электроэнергией обесточенных жилых массивов.

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