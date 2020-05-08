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СГБ проводит операцию в Министерстве культуры

СГБ проводит операцию в Министерстве культуры

Службой государственной безопасности Азербайджана проводятся оперативно-следственные мероприятия в связи с тем, что должностные лица Министерства культуры Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия в неслужебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте СГБ.

Сообщается, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о проводимых расследованиях, лицах, подозреваемых в совершении преступлений, и совершенных преступлениях.

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