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    СГБ провела очередную антитеррористическую операцию, задержаны еще 4 человека - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    СГБ представляет общественности связанные с уголовным делом и неограниченные следственной тайной видео- и аудиоматериалы© DTX

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные антитеррористические мероприятия по уголовному делу, проводимому в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ, 27 октября были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана, члены радикально-религиозной экстремистской преступной группировки Алиев Хасрет Алигусейн оглу, Насруллаев Эмиль Ровшан оглу, Дадашов Эльшад Гусейнага оглу и Эйналов Заур Талыб оглу, участвовавшие в боях и учениях на почве религиозного экстремизма на территории Сирии и Ирака.

    Служба государственной безопасности представит общественности связанные с уголовным делом и неограниченные следственной тайной видео- и аудиоматериалы.

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