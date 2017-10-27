СГБ провела очередную антитеррористическую операцию, задержаны еще 4 человека - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные антитеррористические мероприятия по уголовному делу, проводимому в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ, 27 октября были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана, члены радикально-религиозной экстремистской преступной группировки Алиев Хасрет Алигусейн оглу, Насруллаев Эмиль Ровшан оглу, Дадашов Эльшад Гусейнага оглу и Эйналов Заур Талыб оглу, участвовавшие в боях и учениях на почве религиозного экстремизма на территории Сирии и Ирака.

Служба государственной безопасности представит общественности связанные с уголовным делом и неограниченные следственной тайной видео- и аудиоматериалы.