Самолет, выполнявший рейс Сингапур-Лондон, вынужденно сел в Баку

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром, 23 декабря, была объявлена тревога по причине вынужденного приземления самолета авиакомпании Qantas Airways.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром, 23 декабря, была объявлена тревога по причине вынужденного приземления самолета авиакомпании Qantas Airways.

Как передает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур-Лондон, запросил аварийную посадку в бакинском аэропорту по причине задымления в грузовом отсеке.

Самолет благополучно приземлился в 07:08 по бакинскому времени, пострадавших в ходе инцидента нет. На борту находилось 356 пассажиров.

В связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Отметим, что Airbus А380 - двухпалубный и самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире.

Примечательно, что это не первый случай, когда капитаны A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Не каждый аэропорт мира способен принять такой крупный лайнер - для этого необходимо обладать достаточно длинной и прочной взлетно-посадочной полосой и необходимым оборудованием для обслуживания самолета.