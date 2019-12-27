Самолет рейса Лондон-Исламабад совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан ВС Boeing B787-8 Dreamliner авиакомпании British Airways, следующего по маршруту Лондон – Исламабад, в пятницу принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по причине сильного тумана в аэропорту Исламабада.

Об этом сообщили Report в аэропорту.

В 09:11 по местному времени самолет совершил успешную посадку в бакинском аэропорту.



По причине длительности полета и по правилам авиакомпании, до вылета из Баку экипаж рейса должен отдохнуть.



В настоящее время пассажиры данного рейса размещены в транзитной зоне Международного аэропорта Гейдар Алиев.



До вылета самолета при желании пассажиры этого рейса могут получить визы и выйти за пределы аэропорта, чтобы отдохнуть в отеле или прогуляться по достопримечательностям города Баку.