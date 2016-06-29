Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде было отложено предварительное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении поэта Садая Шекерли, обвиняемого в требовании путем угрозы имущества в крупном размере.

Об этом Report сообщил адвокат поэта Бахруз Байрамов.

По словам адвоката, причиной отложения процесса стали проблемы со здоровьем С.Шекерли: "Садай Шекерли переведен в лечебное учреждение пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем".

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры от 24 декабря 2015 года в отношении жителя города Баку Садая Шекерли возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.3 УК из-за наличия оснований в получении 10 тыс. манатов у должностного лица министерства налогов путем угрозы распространения разоблачающей, вымышленной информации в СМИ. С.Шекеров был привлечен в качестве подозреваемого, ему было предъявлено обвинение, предусмотренное в вышеуказанной статье УК, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

16 мая этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Шекерли был осужден к 10 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, адвокаты поэта Б.Байрамов и Фахраддин Мехдиев подали апелляционную жалобу. В жалобе они попросили оправдать С.Шекерли.