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С места попадания ракеты в многоэтажку в Киеве

С места попадания ракеты в многоэтажку в Киеве В Киеве пущенная вооруженными силами России ракета попала в многоэтажку, расположенную вблизи аэропорта "Киев" (Жуляны) на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе.
Происшествия
26 февраля 2022 г. 17:38
С места попадания ракеты в многоэтажку в Киеве

В Киеве пущенная российскими диверсантами ракета попала в многоэтажку, расположенную вблизи аэропорта "Киев" (Жуляны) на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе.

Сотрудник Восточно-европейского бюро Report посетил место происшествия.

В ходе проведения съемки на территории стало известно, что жильцов дома разместили в убежище, сообщается, что тяжело ранен один человек.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате удара ракеты в многоэтажке были разрушены квартиры с 17-го по 21-й этаж.

"Погибших нет, но существует угроза разрушения конструкций, продолжается поиск пострадавших. Пожарные осуществляли тушение отдельных очагов возгорания. Пожар ликвидирован. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС.

Пожар был потушен усилиями 12 сотрудников и 3 единиц техники ГСЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevin raket düşən yaşayış binasının yerləşdiyi ərazidən - FOTOREPORTAJ

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