О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы

Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акберова.
Происшествия
27 октября 2021 г. 17:50
Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы

Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акберова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством председателя суда Габиба Гасанова обвиняемому зачитали приговор, согласно которому Р.Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору, статья 12.1, 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса АР, по которой обвинялся Акберов, исключена из обвинения.

Гражданский иск потерпевшей стороны частично удовлетворен.

Было принято решение об изъятии у Акберова 40 тысяч 10 манатов и передаче их законному наследнику потерпевшего Фадаю Алиеву.

В то же время суд не счел нужным лишать Р.Акберова воинских и почетных званий. Причиной указывается отсутствие в деле представления о лишении воинского звания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rövşən Əkbərov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
21 октября 2021 г. 10:26
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi