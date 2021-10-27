Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы

Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акберова.

Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акберова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством председателя суда Габиба Гасанова обвиняемому зачитали приговор, согласно которому Р.Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору, статья 12.1, 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса АР, по которой обвинялся Акберов, исключена из обвинения.

Гражданский иск потерпевшей стороны частично удовлетворен.

Было принято решение об изъятии у Акберова 40 тысяч 10 манатов и передаче их законному наследнику потерпевшего Фадаю Алиеву.

В то же время суд не счел нужным лишать Р.Акберова воинских и почетных званий. Причиной указывается отсутствие в деле представления о лишении воинского звания.