Российская туристка пострадала, упав в Гобустанском заповеднике

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Приехавшая в Азербайджан в качестве туриста гражданка России получила травмы, упав на территории заповедника.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике в поселке Гобустан Гарадагского района.

Так, гражданка России Элана Андреевна Магина 1953 г.р. упала во время прогулки на территории заповедника. Она была доставлена в больницу с различными телесными повреждениями.

По факту ведется расследование.