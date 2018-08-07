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    Российская туристка пострадала, упав в Гобустанском заповеднике

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Приехавшая в Азербайджан в качестве туриста гражданка России получила травмы, упав на территории заповедника.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике в поселке Гобустан Гарадагского района.

    Так, гражданка России Элана Андреевна Магина 1953 г.р. упала во время прогулки на территории заповедника. Она была доставлена в больницу с различными телесными повреждениями.

    По факту ведется расследование.

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