Разоблачены незаконные деяния руководителя фирмы и председателя правления Bank Standard

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, который совместно со злоупотребившим должностными обязанностями председателем правления банка использовал полученную в данном банке по нескольким кредитам на имя учрежденной им фирмы и свое имя крупную сумму денег не по назначению, для личных нужд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель и директор созданного по поручению работавшего председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Кримана Салима Эльдаровича ООО Harvest Гулиев Эмин Газанфар оглу совместно с С.Криманом и на основе его поручения поделили и потратили на личные нужды 3 млн. 91 тыс. манатов из поступивших из различных источников, в том числе из зарубежных и внутренних инвесторов и депозитов банка 10 млн. 749 тыс. манатов, выделенных по нескольким кредитными контрактам ООО Harvest под видом покупки 30% акций компании "Азеркартон" и завершения строительных работ.

Кроме того, С.Криман и Э.Гулиев, продолжив преступные связи, заведомо зная, что не выполнят условия контрактов, без какого-либо залога получили якобы на строительство дачи кредиты в размере 8 миллионов 588 тысяч манатов и поделили эти деньги.

Из-за возникновения оснований подозревать Э.Гулиева в сговоре с должностными лицами банка, злоупотребившими должностными полномочиями, и, не использовав названную сумму не по назначению, а для личных нужд, он был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по всестороннему изучению незаконных действий и определению круга виновных лиц с дальнейшим привлечением их к ответственности, а также возмещением нанесенного урона.