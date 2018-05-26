Разоблачены финансовые аферы функционеров ПНФА

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в результате следственно-оперативных мероприятий органов прокуратуры и внутренних дел были собраны факты об отмывании грязных денег, финансирующих мероприятия не прошедшей в министерстве юстиции регистрации структуры под названием Партия народного фронта Азербайджана с функционерами Али Керимли, Ганиматом Заидовым, Салехом Рустамовым, Видади Рустамли, Агилем Магеррамовым, Русланом Насировым, Бабеком Гасановым и др., противоречащие государству, государственности и национальным интересам.

Проживающий в России Салех Рустамов в обход законов и требований других нормативно-правовых документов проводил на территории РФ пропаганду для осуществления банковской деятельности и функций кредитных организаций без учета как налогоплательщика, без разрешения и др. с целью и финансирования деятельности ПНФА.

После С.Рустамов перенаправлял Видади Рустамли через занимающихся в Баку незаконным переводом денежных средств Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова средства ежемесячные суммы в размере 30 тыс. долларов, собранные в Москве у различных лиц. В целом, на финансирование мероприятий ПНФА было передано 412 тыс. долларов.

Все предположения были доказаны показаниями, следственными действиями, оперативно-розыскными мероприятиями, экспертизами, техническими средствами и др.

Салеху Рустамову, Видади Рустамли, Агилю Магеррамову, Руслану Насирову, Бабеку Гасанову Элтаджу Алисою инкриминируются статьи 192.3.2, 193-1.3.1 и 193-1.3.2 УК АР.

Э.Алисой объявлен в розыск в виду сокрытия от следствия.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.