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    ​Распространены кадры операции по поиску пропавших без вести во время аварии на месторождении "Гюнешли" - ВИДЕО

    Report представляет данные видеокадры

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило видеокадры операции по поиску пропавших без вести во время аварии на платформе №10 месторождения "Гюнешли". 

    Report представляет данные видеокадры:

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