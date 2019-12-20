Распространена официальная информация о задержании главы ИВ Агстафы Низамеддина Гулиева и его заместителя

Задержаны глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель.

Как передает Report, по сообщении Службы Государственной Безопасности, Низамеддин Гулиев, его заместитель Рамиз Татаров и другие лица были задержаны по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других нарушениях закона. По факту возбуждены уголовные дела.

"В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.