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Распространена официальная информация о задержании главы ИВ Агстафы Низамеддина Гулиева и его заместителя

Распространена официальная информация о задержании главы ИВ Агстафы Ни

Задержаны глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель.

Как передает Report, по сообщении Службы Государственной Безопасности, Низамеддин Гулиев, его заместитель Рамиз Татаров и другие лица были задержаны по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других нарушениях закона. По факту возбуждены уголовные дела.

"В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

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