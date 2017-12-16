Ранее судимый житель Астары задержан за хранение двух килограммов наркотиков

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Астара. 16 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Астары задержала человека, который хранил около двух килограммов наркотиков в своем доме.

Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в результате оперативных мер сотрудниками Астаринского районного управления полиции был задержан житель Астары Заур Гусейнов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре подозреваемого в полицейском участке при нем было обнаружено и изъято 35 г опиума. При обыске в доме Гусейнова в целлофановом пакете обнаружено еще 1 900 граммов наркотиков. Ранее дважды судимый З.Гусейнов в своих показаниях сообщил, что получил наркотики от гражданина Ирана по имени Рза, с которым не был знаком.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.