Рамиль Усубов назначил себе нового советника

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Недавно отправленный в отставку из-за достижения возрастного ценза службы бывший начальник Главного управления следствия и дознания, генерал-майор полиции Сарвар Мехралиев назначен советником министра внутренних дел Рамиля Усубова.

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

По словам Э.Захидова, с учетом профессионализма генерал-майора полиции Сарвара Мехралиева, его назначили на новую должность.

Начальник управления также выразил отношение к распространившимся сведениям об отставке замначальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майора полиции Гасана Ширинова: "Его не отправляли в отставку, он продолжает деятельность в качестве замначальника".