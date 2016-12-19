Пятерых граждан Азербайджана выслали из Омска

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Ленинский районный суд города Омска признал четырех граждан Азербайджана виновными в нарушении миграционного законодательства, оштрафовав каждого на две тысячи рублей, и постановил выдворить их за пределы России, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что четыре жителя Азербайджана – 25-летний Шамиль Г., 30-летний Хамраз Б., 31-летний Мухаммад Х. и 34-летний Гусейн А. – приехали в Омск работать, разрешения на трудовую деятельность не получили, но все же смогли устроиться сборщиками мебели и грузчиками в частном мебельном цехе.

Всех четверых поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где к ним присоединился еще один соотечественник – 24-летний Чингиз Г., приговоренный к принудительному выдворению Куйбышевским райсудом. Он прибыл в Омск в октябре и встал на миграционный учет, хотя фактически проживал по другим адресам.

Далее судебные приставы препроводили мигрантов из Азербайджана в международный терминал аэропорта Омск Центральный, откуда они прошли на посадку в самолет, вылетающий в Астану и далее – в Баку.

Всего с начала года из Омска выдворены 238 иностранцев, в основном из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.