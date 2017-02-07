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    Пропавший в Баку полицейский уволен со службы

    Он уволен из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Водитель дежурной части Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (УГДП ГУПГБ), сержант полиции Алиш Керимов уволен со службы.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в УГДП.

    По информации, с А. Керимова взяли объяснительную, ведется служебная проверка.

    Он уволен из полиции из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям.

    Отметим, что в ночь со 2-го на 3-е февраля А. Керимов бросил служебный автомобиль марки Kia с государственным номером 90-YP-460 на одной из улиц и покинул территорию. Автомобиль числится на балансе дежурной части УГДП. А. Керимов являлся водителем начальника дежурной части, майора полиции Ильгара Ибрагимова. 

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