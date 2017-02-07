Пропавший в Баку полицейский уволен со службы

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Водитель дежурной части Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (УГДП ГУПГБ), сержант полиции Алиш Керимов уволен со службы.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в УГДП.

По информации, с А. Керимова взяли объяснительную, ведется служебная проверка.

Он уволен из полиции из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям.

Отметим, что в ночь со 2-го на 3-е февраля А. Керимов бросил служебный автомобиль марки Kia с государственным номером 90-YP-460 на одной из улиц и покинул территорию. Автомобиль числится на балансе дежурной части УГДП. А. Керимов являлся водителем начальника дежурной части, майора полиции Ильгара Ибрагимова.