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Прокурор потребовал условное наказание для бывшего сотрудника Yeni Klinika

Прокурор потребовал условное наказание для бывшего сотрудника Yeni Klinika 15:57 гейд готовый
Происшествия
8 декабря 2021 г. 16:50
Прокурор потребовал условное наказание для бывшего сотрудника Yeni Klinika

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора публичного юридического лица Yeni Klinika Парвиза Аббасова и других – Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзаева.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева госообвинитель на основе предоставленной справки защитником Вюсали Алиевой о ее беременности потребовал для нее условное наказание.

Затем с последним словом выступил обвиняемый П.Аббасов. Он не признал своей вины, попросил суд вынести справедливое решение.

Обвиняемые С.Мирзаев, А.Гусейнов и Г.Наджафов также выступили с последним словом, попросили справедливого решения.

В.Алиев сообщила, что не готова выступить с последним словом по состоянию здоровья.

Очередной процесс назначен на 15 декабря.

Напомним, что на прошлом процессе гособвинитель запросил для главного врача П.Аббасова 10 лет тюремного заключения, каждому из других обвиняемых по 9 лет. Для В.Алиевой он потребовал 6 лет заключения.

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, возникли обоснованные подозрения, что в период, когда Пярвиз Аббасов занимал должность директора клиники, с помощью Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзаева в обмен на размещение на стационарное лечение в клинику отдельно взятых лиц, страдающих от COVİD-19, вышеуказанные лица получали с каждого больного 3000-4500 манатов, которые делили между собой и тратили на собственные нужды.

На основе собранных по делу доказательств Пярвизу Аббасову и другим лицам было выдвинуто обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки, совершенное повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие получению взятки) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror "Yeni Klinika”nın sabiq əməkdaşına yenidən cəza istəyib

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