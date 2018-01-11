Прокурор потребовал наказания для сотрудников бывшего МНБ

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Джейхуна Ибаева, Вугара Асадова, Вугара Гюльали, Анара Исмаилова и Ниджата Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить В.Гюльали к 9 годам лишения свободы, Н.Алиева - 8,5 годам, Дж.Ибаева - 8, В.Асадова - 7,5, А.Исмаилова - 3 годам лишения свободы.

Процесс продолжится 22 января.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Дж.Ибаев, В.Асадов, В.Гюльали, А.Исмаилов и Н.Алиев совершили мошенничество, воспользовавшись доверием группы граждан.

Они обещали помочь с освобождением из-под ареста супруга потерпевшей Сарийи Таировой и присвоили 147 тыс манатов женщины. Кроме того, обвиняемые совершили мошенничество и в отношении других лиц.

Дж.Ибаев, В.Асадов, В.Гюльали и Н.Алиев обвиняются по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении В.Асадова, А.Исмаилова и Дж.Ибаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что В.Гюльали является бывшим полковником ликвидированного министерства национальной безопасности, а В.Асадов - бывшим сотрудником Пенитенциарной службы.