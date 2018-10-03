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    Прокурор потребовал наказания для лица, убившего брата из-за просмотра телевизора

    На процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева судебное следствие завершилось

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Али Алиева, обвиняемого в совершении убийства.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева судебное следствие завершилось.  

    В своем выступлении прокурор потребовал для А.Алиева 18 лет тюрьмы. 

    Очередное судебное заседание назначено на 12 октября. 

    Отметим, что убийство было совершено в августе прошлого года в доме по улице Мир Джалала, 85 в 9-м микрорайоне Бинагадинского района столицы.

    А.Алиев нанес брату Мураду Алиеву смертельные ножевые ранения.

    А.Алиев 1990 г.р. - выпускник юридического факультета Московского государственного университета. Убитый им брат М.Алиев 1983 г.р. был профессиональным спортсменом по кунг-фу, сержантом полиции полка быстрого реагирования.

    По предварительной версии, братья поспорили из-за просмотра телевизора.

    Вскоре спор перерос в драку и, взяв кухонный нож, А.Алиев нанес брату многочисленные ножевые ранения.

    После случившегося он сбежал из дома. Но позже А.Алиев был арестован сотрудниками полиции.

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