Прокурор потребовал наказания для лица, убившего брата из-за просмотра телевизора

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Али Алиева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева судебное следствие завершилось.

В своем выступлении прокурор потребовал для А.Алиева 18 лет тюрьмы.

Очередное судебное заседание назначено на 12 октября.

Отметим, что убийство было совершено в августе прошлого года в доме по улице Мир Джалала, 85 в 9-м микрорайоне Бинагадинского района столицы.

А.Алиев нанес брату Мураду Алиеву смертельные ножевые ранения.

А.Алиев 1990 г.р. - выпускник юридического факультета Московского государственного университета. Убитый им брат М.Алиев 1983 г.р. был профессиональным спортсменом по кунг-фу, сержантом полиции полка быстрого реагирования.

По предварительной версии, братья поспорили из-за просмотра телевизора.

Вскоре спор перерос в драку и, взяв кухонный нож, А.Алиев нанес брату многочисленные ножевые ранения.

После случившегося он сбежал из дома. Но позже А.Алиев был арестован сотрудниками полиции.