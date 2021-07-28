Прокуратура об убийстве в Сумгайыте

27 июля в районе 22 часов в городскую прокуратуру Сумгайыта поступила информация об убийстве перед Сумгайытским железнодорожным вокзалом жителя города Нуреддина Гулиева 1983 г.р.

27 июля в районе 22 часов в городскую прокуратуру Сумгайыта поступила информация об убийстве перед Сумгайытским железнодорожным вокзалом жителя города Нуреддина Гулиева 1983 г.р.

Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

Проведенное расследование установило, что знакомый потерпевшего, житель Сумгайыта Рафаэль Гулиев (2002 г.р.) в ходе конфликта на почве личных отношений нанес Нуреддину Гулиеву многочисленные ножевые ранения, приведшие к смерти.

По факту в Сумгаыйсткой городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Рафаэль Гулиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.