Прокуратура об убийстве в Сумгайыте

27 июля в районе 22 часов в городскую прокуратуру Сумгайыта поступила информация об убийстве перед Сумгайытским железнодорожным вокзалом жителя города Нуреддина Гулиева 1983 г.р.
Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.
Проведенное расследование установило, что знакомый потерпевшего, житель Сумгайыта Рафаэль Гулиев (2002 г.р.) в ходе конфликта на почве личных отношений нанес Нуреддину Гулиеву многочисленные ножевые ранения, приведшие к смерти.
По факту в Сумгаыйсткой городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
Рафаэль Гулиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Следствие продолжается.