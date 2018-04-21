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    Произошла задержка авиарейса Баку-Стамбул

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Отложен авиарейс Баку-Стамбул азербайджанской малобюджетной авиакомпании (лоукостер) Buta Airways.

    Как сообщает Report, самолет J2 9103 должен был взлететь в 07:45 по местному времени.

    По сообщению, пассажиры после часового ожидания в салоне были выведены из самолета. Им сообщили, что они отправятся в Стамбул рейсом в 09:30.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Касаманский, самолет не смог подняться в воздух по техническим причинам:

    "Капитан воздушного судна принял решение по техническим причинам поменять самолет. Примерно через 10 минут начнется посадка пассажиров и в 09:30 ожидается взлет самолета".

    Отметим, что рейс J2 9103 выполняется самолетом Embraer ERJ-190. Самолеты производят посадку  в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен.

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