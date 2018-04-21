Произошла задержка авиарейса Баку-Стамбул

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Отложен авиарейс Баку-Стамбул азербайджанской малобюджетной авиакомпании (лоукостер) Buta Airways.

Как сообщает Report, самолет J2 9103 должен был взлететь в 07:45 по местному времени.

По сообщению, пассажиры после часового ожидания в салоне были выведены из самолета. Им сообщили, что они отправятся в Стамбул рейсом в 09:30.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Касаманский, самолет не смог подняться в воздух по техническим причинам:

"Капитан воздушного судна принял решение по техническим причинам поменять самолет. Примерно через 10 минут начнется посадка пассажиров и в 09:30 ожидается взлет самолета".

Отметим, что рейс J2 9103 выполняется самолетом Embraer ERJ-190. Самолеты производят посадку в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен.