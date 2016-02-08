​Продлен срок ареста бывших сотрудников МНБ - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Начался процесс по продлению срока меры пресечения в виде ареста в отношении арестованных в октябре прошлого года 6 сотрудников министерства национальной безопасности (МНБ).

Как сообщает Report, Генпрокуратура передала в Сабаильский районный суд ходатайства в отношении бывшего замначальника Главного управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью МНБ Физули Алиева, сотрудников Мониторингового центра МНБ Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова и Теймура Гулиева.

Приступили к процессу продления избранной в отношении указанных лиц меры пресечения в виде ареста.

Срок ареста указанных лиц продлен еще на 4 месяца.

Отметим, что согласно информации, распространенной Генпрокуратурой 20 октября 2015 года, в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и другими правонарушениями отдельными должностными лицами министерства национальной безопасности и создана следственно-оперативная группа.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены основательные подозрения относительно незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, нарушения законных интересов отдельных лиц некоторыми сотрудниками министерства путем злоупотребления служебными полномочиями и нарушения требований законодательства.

По уголовному делу в качестве подозреваемых по ст. 308.2, 309.1 и 302.2 Уголовного кодекса привлечены 7 должностных лиц министерства национальной безопасности, в их отношении выдвинуты обвинения по этим статьям и избран арест в качестве меры пресечения сроком на 4 месяца.

Напомним, что арестованный в октябре прошлого года замначальника Центра антитеррора полковник Ильгар Алиев 20 декабря совершил суицид в Бакинском следственном изоляторе №1.