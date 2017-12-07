Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги на магистрали Баку - государственная граница Российской Федерации

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента 45-202 километровой части автомобильной дороги Баку- государственная граница Российской Федерации.

Как сообщает Report, председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте автомобильной дороги.

Было сообщено, что в рамках проекта начиная с 45 км автомобильной дороги Баку - государственная граница Российской Федерации планируется строительство новой автомобильной дороги от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева до населенного пункта Гяндоб протяженностью 97 км и оттуда 22-километровой дороги до границы с Российской Федерацией. Таким образом, длина новой дороги с четырьмя полосами движения составит 119 км, ширина - 15 м. Строительство новой дороги протяженностью 38 км от 119-го км в направлении границы продолжается. Строительство части дороги от поселка Г. З. Тагиева до населенного пункта Гяндоб запланировано в соответствии с 1-й технической категорией. Для предотвращения появления на дороге каких-либо препятствий будут построены мосты и соединения, дорога будет огорожена с обеих сторон. Из основных поселков и районных центров на магистраль будут проложены въездные и выездные пути. Ожидается, что после полного завершения работ общая протяженность дороги составит 157 км. Спроектированная магистральная дорога в основном проходит, минуя населенные пункты и промышленные предприятия. В целях снижения негативного воздействия построенной дороги на окружающую среду, в том числе фауну планируется строительство подземных переходов для животных и установка глушителей звука.

Отметим, что в 2005 году Азербайджан присоединился к Соглашению о Международном транспортном коридоре "Север-Юг". Этот коридор создает условия для выхода стран Европы, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в страны залива и Индию, интенсификации торговых связей Прикаспийских стран с Черноморскими портами. Протяженность автомобильных дорог коридора, проходящих через территорию Азербайджана, составляет 520 км. Из них, протяженность дороги в направлении Баку-Губа-граница Россия составляет 208 км, а дороги Баку-Алят-Aстара - 312 км. То, что вышеуказанные дороги проходят через населенные пункты, приводит к низкому пределу скорости, большому расходу времени. Цель строительства альтернативных дорог, не проходящих через населенные пункты, заключается в устранении плотности транспорта на магистральных дорогах, модернизации и расширении сети автомобильных дорог в стране, оказании высококачественных услуг пользователям автомобильных дорог, обеспечении высокоскоростного режима и требований безопасности на дорогах. Так, на автомобильных дорогах, соответствующих высоким стандартам и нормативам, будет максимальный предел скорости, на этих дорогах транспортные средства смогут двигаться более удобно и безопасно.

Затем глава государства заложил фундамент новой дороги.