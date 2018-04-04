Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ 4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада Малки.

Как сообщает Report, министр Риад Малки передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Риад Малки отметил важное значение участия президента Азербайджана в проведенном в Стамбуле чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима и выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную на этом мероприятии. Гость подчеркнул значение проводимой в Баку министерской конференции Движения неприсоединения и выразил удовлетворение участием в этом мероприятии.

Глава государства отметил значение участия министра иностранных дел Палестины Риада Малки в проводимом в Баку мероприятии. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Государством Палестина и палестинским народом, расценил участие нашей страны в проведенном в Стамбуле саммите как проявление этой солидарности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие Махмуда Аббаса, просил передать и его приветствие президенту Палестины.

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада Малки.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.