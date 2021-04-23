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Представители ИВ и гражданин Турции обвиняются в убийстве певца в Джалилабаде

Представители ИВ и гражданин Турции обвиняются в убийстве певца в Джалилабаде Подозреваемые задержаны и привлечены к следствию
Происшествия
23 апреля 2021 г. 11:33
Представители ИВ и гражданин Турции обвиняются в убийстве певца в Джалилабаде
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Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана распространили информацию в связи с убийством, совершенным в Джалилабадском районе.

В информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при расследовании информации, поступившей в Джалилабадский районный отдел полиции, о том, что 18 апреля 2021 года гражданин района Абдуллаев Афлатун Ильтифат оглу 1963 г.р. выехал из дома на автомобиле и не вернулся, сотрудники прокуратуры и полиции проявили профессионализм и раскрыли преступление по "горячим следам", выяснив, что пропавший без вести мужчина был убит.

Возникли обоснованные подозрения, что представитель ИВ Джалилабадского района по селу Текла Махмудов Фамиль Азизага оглу, представитель ИВ по селу Сеидбазар Исмайлов Зейбулла Исмаил оглу и гражданин Турции Куртоглу Мехмет Али Исмет оглу умышленно убили Афлатуна Абдуллаева, а тело выбросили в канал.

По факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Фамиль Махмудов, Зейдулла Исмайлов и Мехмет Али Куртоглу были задержаны и привлечены к следствию в качестве подозреваемых.

В настоящее время ведутся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех деталей преступления.

Отметим, что убитый певец А.Абдуллаев занимался ростовщичеством.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda icra nümayəndələri qətli Türkiyə vətəndaşı ilə birgə törədib - RƏSMİ

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