Председателя НПО Кямалю Агазаде обвиняют в присвоении 7800 манатов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны детали уголовного дела в отношении председателя общественного объединения "Союз детей Азербайджана" Кямали Агазаде.

Как сообщает Report, по обвинительному акту, председатель НПО, воспользовавшись служебным положением, злоупотребила доверием, присвоила чужое имущество в крупном размере, вынудила граждан дать взятки.

Кроме того, в обмен на исполнение служебных обязанностей она толкнула гражданина на дачу взятки должностному лицу и совершила данное деяние неоднократно.

В сентябре и октябре 2015 года в здании "Союза детей Азербайджана" она по частям получила у Хаджар Кенгерли 3600 манатов, Махира Байрамова – 2100 манатов у Махиры Садыговой – 2100 манатов, в общем 7800 манатов и потратила их на личные нужды.

К.Агазаде обвиняется по статьям K 178.2.3 (мошенничество с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4,312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) УК АР.

В отношении нее избрана мера – полицейский надзор.

Уголовное дело в отношении К.Агазаде рассмотрят 30 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева.