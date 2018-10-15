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    Правозащитники встретились с известным криминальным авторитетом

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов, заместители Алимамед Нуриев, Эльчин Ширинов и эксперт Гартал Гусейнов провели мониторинг в отделах районной полиции по южному региону.

    Как сообщил Report председатель комитета Турал Гусейнов, правозащитники осмотрели места содержания в отделах полиции Астаринского, Лянкяранского, Масаллинского, Ярдымлинского, Джалилабадского и Нефтчалинского районов: "Место временного содержания Масаллинского районного отдела полиции закрыто на ремонт. В местах содержания других районных отделов полиции ситуация удовлетворительна. Большая часть содержащихся обвиняется в незаконном обороте наркотических средств. Кроме того, среди содержащихся также есть те, кто укрывается от уплаты алиментов, и задержанные за мелкую кражу. Содержащиеся не высказали никаких жалоб касательно обращения с ними и условий содержания".

    Т.Гусейнов также отметил, что правозащитники встретились в Ярдымлинском районном отделе полиции с криминальным авторитетом Вюсалом Нуриевым, известным как Крытый Вюсал: "Вюсал Нуриев обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ. Содержащийся не высказал никаких жалоб на обращение с ним и условия содержания".

    Хафиз Гейдаров

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