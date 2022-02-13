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Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные

Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные Правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в Минобороны, несколько должностных лиц были арестованы.
Происшествия
13 февраля 2022 г. 19:19
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные

Правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в Минобороны, несколько должностных лиц были арестованы.

Как передает Report, были задержаны начальник финансового управления МО, полковник Рафаэль Халилов, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, начальник финансового управления "N" воинской части Фарахим Сяркяров и офицер министерства Вусал Ализаде.

Им предъявлено обвинение по статье 179.4 (особо крупное хищение) УК. По решению Бакинского военного суда каждый из них заключен под стражу на 4 месяца.

По фактам ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Hüquq-mühafizə orqanları Müdafiə Nazirliyində əməliyyat keçirib, vəzifəli şəxslər həbs edilib

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