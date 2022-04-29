Пожар в "Промпарке Азерсун" потушен

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в 08:24 пожар на территории «Индустриального парка «Азерсун», расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта, был потушен.

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в 08:24 пожар на территории "Промышленного парка Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева г.Сумгайыт, был потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В районе проводится снос строений и принимаются соответствующие меры. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснением причин аварии занимается следственная группа в составе следователей МЧС и Генпрокуратуры.

Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах исследования.