Потерпевший в суде простил своего обидчика

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Закарийи Джафарова, ранившего ножом своего односельчанина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова показания дали обвиняемый, потерпевший Орхан Мехралыев, свидетели Мирзаахмед Джафаров, Афган Мехралыев, Фуад Азизов и Зохраб Шихалиев.

После выступления государственного обвинителя слово дали обвиняемому З.Джафарову: "У нас были хорошие отношения с Орханом. 2 года назад между нами возник конфликт. При выяснении отношений Орхан ударил меня головой, а я взял нож из машины и ударил Орхана ножом, так как сам не справился бы с ним. Нож всегда был в машине, потому что я занимаюсь починкой шин. После ранения Орхан отправился к своему дяде. А я вернулся домой и рассказал отцу о случившемся. Очень сожалею о своем поступке".

Потерпевший заявил, что не выдвигает жалобу против обвиняемого: "Между нами возник конфликт, в ходе которого Закарийя ударил меня ножом. Сейчас мое состояние нормальное и я не выдвигаю иск против него. Хочу, чтобы Закарийе назначили легкое наказание".

Очередное судебное заседание назначено на 28 октября.

Отметим, что событие произошло в июне этого года. Житель Хачмазского района Закарийя Джафаров ранил своего односельчанина Орхана Мехралыева ножом, после чего Орхан был доставлен в больницу, а З.Джафарова задержали сотрудники Хачмазского районного управления полиции.

З.Джафаров обвиняется по ст. 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть вреда, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, слуха, речи, либо какого-либо органа, или утрату органом его функций, психическое расстройство или иное расстройство здоровья, длительную утрату трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, либо прерывание беременности, или вреда, следствием которого явилось заболевание лица наркоманией или токсикоманией, либо выразившегося в неизгладимом обезображивании лица) УК.