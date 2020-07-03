О нас
Report Georgia

Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?

Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей? Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?
Происшествия
0
3 июля 2020 г. 11:31
Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?

Co 2 июля в связи с особым карантинным режимом за исключением въездов и выездов из Баку на ликвидированы установленные на улицах и проспектах города особые полицейские посты.

Как передает Report, в распространенной МВД информации говорится о том, что усилен контроль за выполнением гражданами всех требований особого карантинного режима в закрытых помещениях, особенно ношение медмаски и соблюдение социальной дистанции.

После ликвидации особых полицейских постов появился вопрос: как будут контролироваться дороги? Человек, получивший на 2 часа разрешение через СМС на личном автомобиле, должен ли регистрировать машину на портале разрешений?

Отвечающий на вопросы Report транспортный эксперт Элмеддин Мурадлы сказал, что человеку, получившему на 2 часа разрешение через СМС на личном автомобиле, нет нужды регистрировать личную машину на портале разрешений:

"С самого начало правило было определено так, что человек может пользоваться машиной на основании СМС разрешения или рабочего  разрешения. С точки зрения безопасности и логики это более эффективный вариант. Не заставлять гражданина пользоваться автобусом и метро, там риск больше, личный автомобиль более безопасный. То есть человек с разрешением может пользоваться личным автомобилем".

Если человек пользуется временно чужим автомобилем и по истечении двух часов он попал на камеру. Кто будет платить штраф? Определит ли камера кто пользуется автомобилем?

Эксперт сказал, что у каждого человека должен быть документ на управление автомобилем: "У управляющего автомобилем лица должно быть регистрационные свидетельство или доверенность - на имущество или генеральная доверенность. Если не будет одного из этих документов, дорожная полиция обнаружит это, будет применен штраф. Однако пока точно не установлены подробности как система будет определять если кто-то водит автомобиль другого человека. Сегодня применение штрафов посредством камер есть в редких странах. Еще неизвестно как это будет применяться?".

Э.Мурадлы назвал этот шаг МВД похвальным: "Потому что на карантинных постах была большая плотность. Я благодарен полиции за этот шаг. В жарких погодных условиях страдали и несущие там службу сотрудники полиции. Помимо наблюдения посредством камер, они будет нести службу и в обычном порядке. На улицах вызвавшая подозрение машина будет останавливаться сотрудниками полиции. Сотрудник полиции будет представляться и требовать документы. Полиция будет проверять наличие разрешения у водителя и пассажира. Граждане должны знать, что полиция уже имеет на это право. Каждый будет понимать ответственность, что его поймают, если выйти на улицу без разрешения".

Пресс-служба МВД пока не сделала заявлений по этому вопросу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Postlar ləğv edildi, bəs avtomobillərin hərəkəti necə tənzimlənəcək?

Новости партнеров

Другие новости из категории

МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек
МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек
3 июля 2020 г. 12:25
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина
3 июля 2020 г. 09:30
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину
3 июля 2020 г. 06:50
Главред AzTV скончался от коронавируса
ФотоГлавред AzTV скончался от коронавируса
3 июля 2020 г. 02:30
Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа 
Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа 
2 июля 2020 г. 18:10
В закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия
ФотоВ закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия
2 июля 2020 г. 17:32
Следует ли на 8103 отправлять госномер автомобиля?
Следует ли на 8103 отправлять госномер автомобиля?
2 июля 2020 г. 15:06
Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина
Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина
2 июля 2020 г. 14:09
Новое назначение от генпрокурора Азербайджана
Новое назначение от генпрокурора Азербайджана
2 июля 2020 г. 12:05
В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО
В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО
2 июля 2020 г. 11:10

Последние новости

12:35
Больницы Хьюстона переполнены из-за роста случаев COVID-19 Другие страны
12:16
Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН Наука и образование
12:12
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн Искусство
11:59
Премьер Франции ушел в отставку Другие страны
11:55
В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19 В регионе
11:35
ФотоУкраина поблагодарила Азербайджан Внешняя политика
11:35
Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан Туризм
11:34
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Энергетика
11:31
Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей? Происшествия
11:17
Эрмитаж начнет принимать посетителей с 15 июля Искусство
11:14
Европейские банки создают новую платежную систему Финансы
11:13
Президент Молдовы намерен распустить парламент Другие страны
11:12
Завтра на улицах Баку проведут очередную дезинфекцию Здравоохранение
11:03
Испания откроет границы с 12 странами, которые рекомендовал ЕС Туризм
10:58
В Азербайджане растет число зараженных COVID-19: в чем неэффективность предпринимаемых мер? Здравоохранение