Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?

Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?

Co 2 июля в связи с особым карантинным режимом за исключением въездов и выездов из Баку на ликвидированы установленные на улицах и проспектах города особые полицейские посты.

Как передает Report, в распространенной МВД информации говорится о том, что усилен контроль за выполнением гражданами всех требований особого карантинного режима в закрытых помещениях, особенно ношение медмаски и соблюдение социальной дистанции.

После ликвидации особых полицейских постов появился вопрос: как будут контролироваться дороги? Человек, получивший на 2 часа разрешение через СМС на личном автомобиле, должен ли регистрировать машину на портале разрешений?

Отвечающий на вопросы Report транспортный эксперт Элмеддин Мурадлы сказал, что человеку, получившему на 2 часа разрешение через СМС на личном автомобиле, нет нужды регистрировать личную машину на портале разрешений:

"С самого начало правило было определено так, что человек может пользоваться машиной на основании СМС разрешения или рабочего разрешения. С точки зрения безопасности и логики это более эффективный вариант. Не заставлять гражданина пользоваться автобусом и метро, там риск больше, личный автомобиль более безопасный. То есть человек с разрешением может пользоваться личным автомобилем".

Если человек пользуется временно чужим автомобилем и по истечении двух часов он попал на камеру. Кто будет платить штраф? Определит ли камера кто пользуется автомобилем?

Эксперт сказал, что у каждого человека должен быть документ на управление автомобилем: "У управляющего автомобилем лица должно быть регистрационные свидетельство или доверенность - на имущество или генеральная доверенность. Если не будет одного из этих документов, дорожная полиция обнаружит это, будет применен штраф. Однако пока точно не установлены подробности как система будет определять если кто-то водит автомобиль другого человека. Сегодня применение штрафов посредством камер есть в редких странах. Еще неизвестно как это будет применяться?".

Э.Мурадлы назвал этот шаг МВД похвальным: "Потому что на карантинных постах была большая плотность. Я благодарен полиции за этот шаг. В жарких погодных условиях страдали и несущие там службу сотрудники полиции. Помимо наблюдения посредством камер, они будет нести службу и в обычном порядке. На улицах вызвавшая подозрение машина будет останавливаться сотрудниками полиции. Сотрудник полиции будет представляться и требовать документы. Полиция будет проверять наличие разрешения у водителя и пассажира. Граждане должны знать, что полиция уже имеет на это право. Каждый будет понимать ответственность, что его поймают, если выйти на улицу без разрешения".

Пресс-служба МВД пока не сделала заявлений по этому вопросу.