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Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина на границе с Арменией

Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина на границе с Арменией Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина при попытке пересечь границу Азербайджана из Армении.
Происшествия
5 февраля 2024 г. 14:01
Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина на границе с Арменией

Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина при попытке пересечь границу Азербайджана из Армении.

В ответ на соответствующий запрос Report в диппредставительстве заявили, что не будут комментировать данный вопрос.

Напомним, 3 февраля гражданин Чехии, миновав заминированную с армянской стороны зону, перебрался на территорию Азербайджана, где и был задержан военными.

В тот же день соответствующая информация была направлена в консульство Чехии в Азербайджане.

В СГБ Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Czech Embassy refuses to comment on case of person's attempt to cross into Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çexiya səfirliyi Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyərkən saxlanılan şəxs barədə şərhdən imtina edib

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