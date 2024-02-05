Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина на границе с Арменией

Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина при попытке пересечь границу Азербайджана из Армении.

Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина при попытке пересечь границу Азербайджана из Армении.

В ответ на соответствующий запрос Report в диппредставительстве заявили, что не будут комментировать данный вопрос.

Напомним, 3 февраля гражданин Чехии, миновав заминированную с армянской стороны зону, перебрался на территорию Азербайджана, где и был задержан военными.

В тот же день соответствующая информация была направлена в консульство Чехии в Азербайджане.

В СГБ Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.