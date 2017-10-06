Посол: В ближайшие дни состоится официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ До конца текущего года планируется визит в Азербайджан нескольких турецких министров.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, ожидается приезд в Баку министра окружающей среды и градостроительства, а также министра семьи и социальной политики Турции: "Однако пока нет точной информации о дате визитов".

Э. Озорал отметил, что в ближайшие дни состоится визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину: "Хотя точная дата неизвестна, но планируется реализовать визит в ближайшее время".

Посол также сообщил, что строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже завершено, и в ближайшие дни состоится официальное открытие.