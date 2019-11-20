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Полиция провела в Баку операцию по задержанию наркодилеров

Полиция провела в Баку операцию по задержанию наркодилеров

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели очередную операцию по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

В ходе операции на территории Насиминского района Баку были задержаны жители Евлахского района Мугабиль Мамедов и ранее судимый Рашад Шукюров. При обыске у М.Мамедова были найдены 47,542 граммов героина, 49,862 граммов метамфетамина, 52,324 граммов опиума и 19,236 граммов марихуаны, а при обыске Р.Шукюрова были обнаружены и изъяты 51,710 граммов опиума. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК Азербайджана, ведется следствие.

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