Дорожная полиция и эксперты предупредили водителей, ведущих прямую трансляцию за рулем автомобиля

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В последнее время часто в социальных сетях, в частности в Instagram, водители, будучи за рулем, ведут прямую трансляцию. Это в некоторых случаях становится причиной ДТП. Но даже если не произошло аварии, использование телефона во время движения автомобиля создает административную ответственность.

Как заявил Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в этом вопросе для предотвращения подобных случаев нужно отдавать предпочтение правильной пропаганде, нежели просто штрафованию граждан.

Вагиф Асадов

Он напомнил, что согласно закону "О дорожном движении" держание на руках и использование мобильного телефона во время движения за рулем автомобиля создает состав административного правонарушения: "Также во время движения разговоры, которые могут отвлечь внимание, наряду с опасностью, создают состав административного правонарушения. Пассажиры не должны отвлекать водителя разговорами. Кроме того, вождение автомобиля без рук создает состав административного правонарушения".

"Запись во время движения при помощи телефона или других технических средств и распространение в социальных сетях движения становится причиной для привлечения к ответственности водителей. За вождение с мобильным телефоном в руках водитель штрафуется в размере 50 манатов. Но речь не о сумме штрафа, а о ДТП, которые могут произойти", - добавил В.Асадов.

Он также подчеркнул, что сотрудники дорожной полиции в течение дня останавливают и привлекают к ответственности тех, кто разговаривает по мобильному телефону или управляет машиной, убрав руки с руля : "Но если мы обнаружим факты видеосъемки во время движения, распространенные в İnstagram, то можем привлечь их к ответственности. Было изучено около 6-7 таких фактов среди известных и неизвестных личностей, в соответствии с требованиями законодательства они привлечены к ответственности. Бывало, что мы даже людям для примера показывали клип народного артиста Фаика Агаева. Дело в том, что Фаик Агаев распространил видео в социальных сетях, где он за рулем автомобиля. Но за рулем он надел ремень безопасности, ни на секунду не убирал рук от руля, а его внимание было приковано к дороге".

Аршад Гусейнов

Как сообщил Report эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов, видеосъемка за рулем автомобиля больше всего может быть в трех формах. Так, в первую очередь, за рулем водитель, держа телефон в руках, снимает себя или что-либо на дороге: "Это однозначно запрещено. Потому что согласно статье 37 закона "О дорожном движении", независимо от того, какой функцией телефона вы пользуетесь, использовать мобильный телефон во время движения запрещается. Водители, нарушившие правила в соответствии со статьей 342 Кодекса административных правонарушений, могут быть оштрафованы на 50 манатов.

Второй вариант заключается в том, что если водитель ведет видеосъемку, установив телефон в специальное устройство, предназначенное для автомобиля, то здесь нет никакого нарушения правил. То есть никто не может оштрафовать за это водителя. Но и в таких ситуациях внимание водителя может отвлечься. Третьим и более безопасным вариантом является то, что водитель автомобиля сидит за рулем и сидящий рядом ведет фото- или видеосъемку. При этом никаких нарушений правил не происходит".

Эльнур Рустамов

Психолог Эльнур Рустамов отметил, что социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей: "В этом вопросе защита безопасности является ключевым моментом. За рулем не только съемка видео, но также и разговоры по телефону отвлекают внимание. В то же время, создавая аварийную ситуацию, водитель рискует как своей жизнью, так и жизнью того, кто рядом. Поэтому при использовании телефона за рулем необходимо уделять серьезное внимание безопасности. Во время разговора человек может радоваться или сильно огорчиться. А это, в свою очередь, может оказать влияние на управление автомобилем".

P.S. В связи с данным вопросом мы хотели связаться со знаменитостями, которые регулярно делятся видео в социальных сетях, но они не захотели говорить на эту тему.