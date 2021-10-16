Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду наркотиков на границе с Ираном

На служебной территории погранотряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) возле пограничной заставы близ автомагистрали Бахрамтепе-Билясувар был задержан автомобиль марки Mersedes-Benz белого цвета с государств

На служебной территории погранотряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) возле пограничной заставы близ автомагистрали Бахрамтепе-Билясувар был задержан автомобиль марки Mersedes-Benz белого цвета с государственным номерным знаком 10-UL-622, движущийся по приграничной территории.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, было установлено, что пассажиром автомобиля является житель Астаринского района Насиров Гисмят Тахир оглу 1992 г.р.

При осмотре принадлежащего ему свертка были обнаружены наркотические вещества общим весом 5 кг 400 гр.

Кроме того, на служебной территории погранотряда "Лянкяран" возле погранзаставы близ села Месчидмехелле обнаружен и изъят бесхозный сверток, внутри которого находились 550 гр опиума и 100 единиц психотропных таблеток "Тамол-х 225".

По фактам продолжаются расследования.