Подготовлен "Русско-азербайджанский толковый юридический словарь"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Русско-азербайджанский толковый юридический словарь" (редактор: проф. Исмаил Мамедли), являющийся частью проекта "Толковые юридические словари", уже находится в издательстве. Как сообщили Report в Верховном суде, книга выйдет в печать в течение одного месяца.

Словарь содержит около 35 тыс. слов и словосочетаний из различных сфер права (гражданской, уголовной, международной, бухгалтерия, банк и др.) и будет полезен правоведам, финансистам, переводчикам, ученым, преподавателям и студентам факультетов права и международного права, предпринимателям и широкой аудитории читателей.

Авторами словаря являются председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Рамиз Рзаев, доктор филологических наук, профессор Бакинского Славянского Университета Рафиг Новрузов и ответственный работник Верховного суда Кёнюль Алиева.

Напомним, что согласно проекту "Толковые юридические словари" в 2012 году были изданы две книги - "Азербайджано-русский толковый юридический словарь" и "Азербайджано-английский юридический словарь (с толкованиями)".