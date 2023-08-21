Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры

Успех в Баку – один из самых престижных и важных моментов в моей карьере.

Успех в Баку – один из самых престижных и важных моментов в моей карьере.

Как передает Report , об этом сказала журналистам Александра Горячкина, завоевавшая главный приз Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку.

Российская шахматистка, выступавшая под флагом FIDE, подчеркнула высокий уровень организации турнира.

"Правда, во вчерашней партии я попала в сложную ситуацию. Но моя соперница допустила несколько ошибок, порой такие чудеса случаются. Впереди меня ждет турнир Grand Swiss. Однако, в вопросе выдачи визы гарантий нет", - отметила А.Горячкина.

Она добавила, что поездка в Азербайджан оставила у нее прекрасные впечатления.