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Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры

Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры Успех в Баку – один из самых престижных и важных моментов в моей карьере.
Происшествия
21 августа 2023 г. 22:12
Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры

Успех в Баку – один из самых престижных и важных моментов в моей карьере.

Как передает Report, об этом сказала журналистам Александра Горячкина, завоевавшая главный приз Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку.

Российская шахматистка, выступавшая под флагом FIDE, подчеркнула высокий уровень организации турнира.

"Правда, во вчерашней партии я попала в сложную ситуацию. Но моя соперница допустила несколько ошибок, порой такие чудеса случаются. Впереди меня ждет турнир Grand Swiss. Однако, в вопросе выдачи визы гарантий нет", - отметила А.Горячкина.

Она добавила, что поездка в Азербайджан оставила у нее прекрасные впечатления.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kubokunun qalibi: "Bakıda qazandığım uğur karyeramın ən vacib anlarından biridir" 

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