Победительница Кубка мира по шахматам: Успех в Баку - один из важнейших моментов моей карьеры

Успех в Баку – один из самых престижных и важных моментов в моей карьере.
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Российская шахматистка, выступавшая под флагом FIDE, подчеркнула высокий уровень организации турнира.
"Правда, во вчерашней партии я попала в сложную ситуацию. Но моя соперница допустила несколько ошибок, порой такие чудеса случаются. Впереди меня ждет турнир Grand Swiss. Однако, в вопросе выдачи визы гарантий нет", - отметила А.Горячкина.
Она добавила, что поездка в Азербайджан оставила у нее прекрасные впечатления.