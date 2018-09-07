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    По факту смерти роженицы в Закатале возбуждено уголовное дело

    Следственные действия продолжаются

    Закатала. 7 сентября. REPORT.AZ/ По факту смерти роженицы в Закатале возбуждено уголовное дело. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в связи с фактом смерти в родильном отделении Закатальской центральной районной больницы Каратовой Севгийи Эйюб гызы 1994 г.р. в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314 (халатность) УК, назначены соответствующие экспертизы.  

    Следственные действия по уголовному делу продолжаются. 

    В случае доказательства вины медработника (или медработников), его ждет ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или же лишение свободы сроком до 5 лет. 

    Отметим, что утром 5 сентября в родильное отделение Закатальской центральной районной больницы обратилась жительница села Узунгазмалар Каратова Севгийя Эйюб гызы 1994 г.р. Днем в результате кесарева сечения у нее родился сын. После операции, вечером семье роженицы сообщили о ее смерти. По словам родственником, С.Каратова не очнулась от наркоза. 

    Состояние новорожденного нормальное. 

    Отметим, что у С.Каратовой есть еще полуторагодовалый сын. 

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