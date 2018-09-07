Закатала. 7 сентября. REPORT.AZ/ По факту смерти роженицы в Закатале возбуждено уголовное дело.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в связи с фактом смерти в родильном отделении Закатальской центральной районной больницы Каратовой Севгийи Эйюб гызы 1994 г.р. в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314 (халатность) УК, назначены соответствующие экспертизы.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

В случае доказательства вины медработника (или медработников), его ждет ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или же лишение свободы сроком до 5 лет.

Отметим, что утром 5 сентября в родильное отделение Закатальской центральной районной больницы обратилась жительница села Узунгазмалар Каратова Севгийя Эйюб гызы 1994 г.р. Днем в результате кесарева сечения у нее родился сын. После операции, вечером семье роженицы сообщили о ее смерти. По словам родственником, С.Каратова не очнулась от наркоза.

Состояние новорожденного нормальное.

Отметим, что у С.Каратовой есть еще полуторагодовалый сын.