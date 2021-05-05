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Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ

Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ Утверждалось, что в расположенном в Гяндже СИЗО №2 они содержатся в отремонтированной камере
Происшествия
5 мая 2021 г. 10:36
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
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Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана прокомментировала информацию, распространяемую в связи со следственным изолятором №2 в Гяндже.

В поступившей в Report из Службы информации говорится:

"На некоторых информационных сайтах была опубликована информация о том, что якобы в расположенном в городе Гянджа следственном изоляторе №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции отдельно взятые лица арестованные содержатся в привилегированных условиях.

Для проверки этой информации СИЗО незамедлительно посетили, ознакомились с условиями содержания находящихся под стражей лиц и на месте провели разбирательство. В результате было установлено, что информация является ложной, не отражает действительности и направлена только на запутывание общественности".

В соцсетях недавно появилась информация об арестантской жизни задержанного экс-главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова. Утверждалось, что в расположенном в Гяндже СИЗО №2 они содержатся в отремонтированной камере, где имеются телевизор, ковер, система видеоигр и др. Сообщалось, что у Н.Гулиева и Р.Татарова имеется также прислуга.

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