Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ

Утверждалось, что в расположенном в Гяндже СИЗО №2 они содержатся в отремонтированной камере

Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана прокомментировала информацию, распространяемую в связи со следственным изолятором №2 в Гяндже.

В поступившей в Report из Службы информации говорится:

"На некоторых информационных сайтах была опубликована информация о том, что якобы в расположенном в городе Гянджа следственном изоляторе №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции отдельно взятые лица арестованные содержатся в привилегированных условиях.

Для проверки этой информации СИЗО незамедлительно посетили, ознакомились с условиями содержания находящихся под стражей лиц и на месте провели разбирательство. В результате было установлено, что информация является ложной, не отражает действительности и направлена только на запутывание общественности".

В соцсетях недавно появилась информация об арестантской жизни задержанного экс-главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова. Утверждалось, что в расположенном в Гяндже СИЗО №2 они содержатся в отремонтированной камере, где имеются телевизор, ковер, система видеоигр и др. Сообщалось, что у Н.Гулиева и Р.Татарова имеется также прислуга.